Para piyasası fonlarından büyük çıkış: Endişeler artıyor!
Son dönemde yaşanan dalgalanmalardan dolayı para piyasası fonlarından önemli bir çıkış görüldü. Uzmanlar, TL tahvillerindeki sert satışların yatırımcıların endişelerini artırdığını belirtiyor.
Para piyasası fonlarından 170 milyar liraya yakın bir çıkış yaşandı. Uzmanlar, TL tahvillerindeki sert satışların yatırımcı endişelerini artırdığını ancak şu an için getirilerde herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirtiyor.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI PARA PİYASASI FONLARINI DA ETKİLEDİ
Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 106 kişiye yönelik açılan soruşturmalar ardından açıklanan TEFAS verilerine göre, 18 Mart'ta 1 trilyon 443 milyar 332 milyon 623 bin lira olan toplam bakiye dün itibarıyla 1 trilyon 273 milyar 864 milyon 798 bin liraya düştü.
Son dönemin en çok tercih edilen yatırım enstrümanı olan para piyasası fonları bu dalgalanmadan etkilendi. Bu süreçte para piyasası fonlarından çıkış 169 milyar 467 milyon 824 bin lira oldu.
TL tahvillerindeki sert satışlar nedeniyle yatırımcıların kaygılandığı görülüyor. Ancak fon uzmanları para piyasası fonlarının getirilerinde henüz bir kayıp yaşanmadığını vurguluyor.
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