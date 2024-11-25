Ünlü piyasa analistinden altın yorumu: Altında alım fırsatı...

ALTINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

City Index’in kıdemli analisti Matt Simpson, geçen hafta altın vadeli işlemlerinde pandemiden bu yana en iyi performansın görüldüğünü belirtti. Ancak bu durumun ardından 2 bin 718 dolar civarında bir kâr realizasyonu baskısının ortaya çıktığını söyledi. Simpson, ABD’deki Şükran Günü tatilinin işlem haftasını kısaltacağını ve geçen haftaki yükselişin devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu ekledi. Analistlere göre, yüksek faiz oranları, getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini azaltabilir ve değerli metaller üzerinde baskı yaratabilir.