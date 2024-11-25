Ünlü piyasa analistinden altın yorumu: Altında alım fırsatı...
Altın fiyatları neden düşüşe geçti? Ons altındaki gerileme yatırımcılar için ne anlama geliyor? İşte tüm ayrıntılar...
Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Ons altın, yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte son üç haftanın zirvesinden geriledi. Haftanın ilk işlem gününde 2.659,61 dolar seviyelerine kadar inen ons altın, şu an itibarıyla yüzde 1,26 düşüşle 2.671,64 dolardan işlem görüyor. Türkiye iç piyasasında da benzer bir düşüş izleniyor. Gram altın serbest piyasada 2.965 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da 22 ayar gram altın fiyatı 3.011 TL’ye ulaştı. Çeyrek altın 5.198 TL’den, Cumhuriyet altını ise 21.143 TL’den satılıyor.
ALTINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
City Index’in kıdemli analisti Matt Simpson, geçen hafta altın vadeli işlemlerinde pandemiden bu yana en iyi performansın görüldüğünü belirtti. Ancak bu durumun ardından 2 bin 718 dolar civarında bir kâr realizasyonu baskısının ortaya çıktığını söyledi. Simpson, ABD’deki Şükran Günü tatilinin işlem haftasını kısaltacağını ve geçen haftaki yükselişin devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu ekledi. Analistlere göre, yüksek faiz oranları, getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini azaltabilir ve değerli metaller üzerinde baskı yaratabilir.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK VERİLER AÇIKLANACAK
Piyasalarda gözler bu hafta yayımlanacak önemli verilere çevrildi. Salı günü Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 6-7 Kasım toplantı tutanakları yayımlanacak. Tutanaklarda Fed’in Aralık ayında nasıl bir karar alacağına ilişkin ipuçları aranacak. Çarşamba günü ise ABD büyüme verileri ve Euro Bölgesi enflasyon oranları açıklanacak. Analistler, bu verilerin piyasalara yön vereceğini düşünüyor. CME Fedwatch verilerine göre, Fed’in Aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi yapma olasılığı geçen haftaki yüzde 62’den yüzde 51’e düştü.
ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. TV100’deki yazısında Memiş, “Bu haftayı ikiye ayırıyoruz. Altın ve gümüş alacaklar için kâr satışlarına, borsa için yükselişlere, Bitcoin için kar satışlarına hazır mısınız?” dedi. Memiş, ons altın fiyatlarının bu hafta 2 bin 630-2 bin 740 dolar arasında hareket edebileceğini belirtti. Yıl sonuna kadar ons altında tekrar bir gerileme olabileceğine dikkat çeken Memiş, görünümün pozitif olduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Gram altın yatırımcılarına ons altının hareketlerini yakından takip etmelerini öneren Memiş, “Ons nereye, gram oraya” diyerek yatırımcıları uyardı. Rusya-Ukrayna gerginliğinin ve ABD’den gelen faiz politikalarına ilişkin sinyallerin altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyleyen Memiş, piyasalardaki dalgalanmanın yatırım fırsatları doğurabileceğini ifade etti.
ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?
Geçen haftanın ardından başlayan düşüş trendinin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Altın fiyatları, Fed’in gelecekteki faiz kararlarına, ABD ekonomik verilerine ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak yön bulacak. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa verilerini yakından takip etmeleri gerektiğini ve kısa vadeli dalgalanmalarda temkinli olmalarını öneriyor. Özellikle ABD büyüme verileri ve Euro Bölgesi enflasyon rakamlarının altın fiyatları üzerindeki etkileri yakından izlenecek.
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