O tarihe dikkat çekildi: Yabancıların faiz indirimi beklentisi belli oldu

"TCMB beklendiği gibi politika faizini yüzde 50’de tuttu. Faizlerin 2025’in ocak ayına kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa 2024’ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz."