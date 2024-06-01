TCMB Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Bu gelişmenin ardından gözler Haziran ayı PPK toplantısına çevrildi. Peki, TCMB Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:00
TCMB Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı için geri sayım sürüyor. Özellikle dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen, faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, TCMB Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin Haziran ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı, 27 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI HAKKINDA

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, tüketim malı ithalatının nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırladığı aktarılan duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir."


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