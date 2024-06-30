Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2024 Pazar, 13:54
Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Ekonomik koşulların ve yatırım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, altın hala yatırımcılar için güvenilir bir liman olmaya devam ediyor.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

2023 yılında altın, yatırımcılara yaklaşık yüzde 80 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmemesi ve yılın son çeyreğinde faiz indirimi yapabileceği beklentisi, altın fiyatlarının daha da yükseleceği yorumlarına neden oluyor.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Altın fiyatlarındaki artış, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının da artmasına neden oldu. Kuyumcular, bu durumu engellemek amacıyla yeni önlemler almaya başladı. 

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Halk TV'de yer alan habere göre, bu süreçte dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle kuyumcular, kesme altın satışını büyük ölçüde durdurma kararı aldı.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

DOLANDIRICILIK VAKALARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Kesme altın, genellikle eski takılardan elde edilen ve belirli bir gramaja sahip olmayan altın parçalarıdır. Kuyumcular, bu altınları belirli bir fiyata alıp tekrar işleyerek satışa sunar. Ancak, son zamanlarda kesme altın kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlendi. 

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Dolandırıcılar, sahte altınları kesme altın gibi göstererek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bu durum, hem kuyumculara hem de vatandaşlara maddi kayıplar yaşatıyor.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Kuyumcular, dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla kesme altın satışını büyük ölçüde durdurdu.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Altın satışlarında daha sıkı denetimler ve kontroller uygulanarak sahte altınların piyasaya sürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Kuyumcular, müşterilerini sahte altınlar konusunda bilgilendirerek dolandırıcılık vakalarına karşı daha dikkatli olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

Altına olan talep artarken, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alım-satımı yapabilmesi için bu tür önlemler önem taşıyor. Yatırımcıların güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları ve altının saflığını kontrol etmeleri, dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yardımcı olabilir.

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