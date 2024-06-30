Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak
Ekonomik koşulların ve yatırım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, altın hala yatırımcılar için güvenilir bir liman olmaya devam ediyor.
2023 yılında altın, yatırımcılara yaklaşık yüzde 80 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmemesi ve yılın son çeyreğinde faiz indirimi yapabileceği beklentisi, altın fiyatlarının daha da yükseleceği yorumlarına neden oluyor.
Altın fiyatlarındaki artış, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının da artmasına neden oldu. Kuyumcular, bu durumu engellemek amacıyla yeni önlemler almaya başladı.
Halk TV'de yer alan habere göre, bu süreçte dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle kuyumcular, kesme altın satışını büyük ölçüde durdurma kararı aldı.
DOLANDIRICILIK VAKALARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ
Kesme altın, genellikle eski takılardan elde edilen ve belirli bir gramaja sahip olmayan altın parçalarıdır. Kuyumcular, bu altınları belirli bir fiyata alıp tekrar işleyerek satışa sunar. Ancak, son zamanlarda kesme altın kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlendi.
Dolandırıcılar, sahte altınları kesme altın gibi göstererek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bu durum, hem kuyumculara hem de vatandaşlara maddi kayıplar yaşatıyor.
Kuyumcular, dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla kesme altın satışını büyük ölçüde durdurdu.
Altın satışlarında daha sıkı denetimler ve kontroller uygulanarak sahte altınların piyasaya sürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Kuyumcular, müşterilerini sahte altınlar konusunda bilgilendirerek dolandırıcılık vakalarına karşı daha dikkatli olmalarını sağlamaya çalışıyor.
Altına olan talep artarken, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alım-satımı yapabilmesi için bu tür önlemler önem taşıyor. Yatırımcıların güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları ve altının saflığını kontrol etmeleri, dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yardımcı olabilir.
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