Yastık altında altını olan yandı! Kuyumcular artık bu altını almayacak

DOLANDIRICILIK VAKALARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Kesme altın, genellikle eski takılardan elde edilen ve belirli bir gramaja sahip olmayan altın parçalarıdır. Kuyumcular, bu altınları belirli bir fiyata alıp tekrar işleyerek satışa sunar. Ancak, son zamanlarda kesme altın kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlendi.