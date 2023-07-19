Yeni Hyundai Kona, satışa sunuldu
Baştan sona yenilenen Hyundai Kona, benzinli ve hibrit seçeneği ile satışa sunuldu. Hyundai Kona'nın fiyatı açıklandı.
Yeni Kona'nın tanıtımı Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirildi.
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, tamamen yenilenen Kona'nın kendi segmentinde oldukça iddialı bir model olduğunu söyledi.
Hyundai olarak 40 yıldan fazla bir süredir SUV modelleri ürettiklerine dikkati çeken Berkel, ''Çok güçlü bir SUV ürün gamına sahibiz. Türkiye'de de 5 farklı modelimizin satışını gerçekleştiriyoruz.
Hyundai'nin toplam satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını SUV modelleri oluşturuyor. Kona da bu SUV ürün gamının en önemli ve en güçlü modellerinden bir tanesi.
Tamamen yenilenen Kona, bir önceki modelle kıyaslandığı zaman birçok noktada sınırları zorluyor. Aslında sloganımızı da 'Sınırsız Yaşa' olarak belirledik'' ifadelerini kullandı.
Berkel, bu yıl için toplam 2 bin adet Kona satmayı hedeflediklerini de bildirdi.
Verilen bilgiye göre, Türk tüketiciler, yeni Kona modelini 4 farklı motor seçeneği ile tercih edebilecek.
İçten yanmalı benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik (200 Nm tork) 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken, daha fazla performans için 198 beygir (265 Nm tork) gücündeki 1.6 T-GDi N Line öne çıkıyor.
Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDi Elite 1 milyon 612 bin TL, 1.6 Hibrit 1 milyon 795 bin TL ve Kona 1.6 T-GDi N Line ise 1 milyon 826 bin TL'den alıcı bulacak.
Kullanıcılar, yakıt ekonomisi için de 141 PS'lik kombine çıkış ve 265 Nm'ye kadar tork ile etkileyici hızlanma ve yüksek verimlilik sağlayan 1.6 lt GDi Hibrit versiyonu satın alabilecek.
Bu motor seçenekleri, turbo versiyonlarda 7 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (7DCT) kombine edilirken, hibrit versiyon ise 6 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (6DCT) geliyor.
Hyundai Kona, N Line versiyonda dört tekerlekten çekişle sunulurken, diğer seçenekler ise önden çekişli olarak satın alınabiliyor.
Elektrikli yeni Kona son çeyrekte gelecek.
Hyundai Kona'nın tamamen elektrikli versiyonu ise 2023 yılının son çeyreğinde satışa sunacak.
Yeni Kona, EV varyantında da piksel lambalarla daha da farklılaşıyor.
Performanstan ilham alan N Line versiyonu ise sportif görüntüsünü vurgulamak için kanat şeklindeki tampon, çift susturucu ve gümüş renkli marşpiyel kullanıyor. Daha agresif ön ve arka tasarım için plastik eklerden faydalanan N Line, 18 inçlik özel alaşım jantlara da sahip.
KONA BÜYÜDÜ
Yeni Kona Önceki nesle kıyasla 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun diz mesafesi ve ikinci sıradaki koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor. Sınıfının en büyüğü olan ikinci sıradaki omuz mesafesi ise 1.402 mm olarak açıklandı.
Kona, tüm özelliklere ek olarak direksiyon simidinin arkasına yerleştirilmiş sütun tipi elektrikli vites kolu, bardak tutucular, büyük çantalar için saklama gözleri ve geniş orta konsolla da yer veriyor.
Tamamen katlanabilir ikinci sıra koltuk ve arka bölme de geliştirilmiş yükleme kolaylığını destekliyor. Bu sayede en yüksek düzeyde 466 lt (VDA'ya göre koltuklar yatıkken 1.300 litreye kadar) kargo alanı sağlıyor.
Hyundai yeni Kona'da, 12,3 inçlik entegre çift ekran dikkat çekiyor. Yeni genişletilmiş açılır tavan ise daha ferah bir iç mekan sağlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Şimdi satış listesinde!
- Sızdırılan video üzerine konuştu
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama
- Prof. Dr. Emre Kongar talihsiz kaza geçirdi