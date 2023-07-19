Türkiye sıfır otomobil alımında Avrupa’da sondan üçüncü

Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:11

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:11

Otomotiv, döviz kurundaki değişimden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Özellikle Türkiye otomotiv satışlarında önemli payı olan ithal otomobiller, kur artışından hızlı etkileniyor.

Seçim sonrası da kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına sebep oluyor. Haziranda üç-dört defa fiyat güncelleyen otomobil firmaları, vergilerin ve kurun artmasıyla temmuzda da zamlara devam ediyor.

Bunun yanında yüksek enflasyon ve artan kur fiyatları altında ezilen yurttaşların alım gücü düşmeye devam ediyor.

HER 1000 KİŞİDEN SADECE BEŞİ YENİ ARABA ALDI

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin Twitter’dan paylaştığı EBS Danışmanlık verilerine göre Türkiye’de ilk altı ayda 430 bin 372 adet otomobil satıldı.

Nüfusa oranlandığında Türkiye’de her 1000 kişiden sadece beşi yeni otomobil alabilmiş oldu. Avrupa Birliği ortalamasıysa 1000’de 10,7.

Türkiye bu oranla Avrupa’da 32 ülke içinde 30’uncu sırada yer alıyor. Türkiye’yi Bulgaristan ve Romanya takip ediyor.

Türkiye'de her 1000 kişiden sadece 5'i yeni otomobil alabildi!?!?!?!?



Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk 6 ayda 430.372 adet rekor otomobil satıldı.



Ama bakmayın siz rekora; nüfusa oranla bakıldığında her 1000 kişiden sadece 5'i sıfır bir otomobil alabilmiş.



Bu oranla Avrupa'da… pic.twitter.com/d5DK9t1FR4 — Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) July 19, 2023



