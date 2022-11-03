Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 14:00
<p>Milyonlarca<strong> emekli</strong> ve<strong> memur</strong> yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor.</p> <p><strong>Memurlar</strong>, <strong>SSK</strong> ve <strong>Bağ-Kur</strong> emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor.<strong> SSK</strong> ve<strong> Bağ-Kur emeklileri</strong> ise <strong>6 aylık enflasyon oranı</strong> kadar yeni yılda zam alıyor.</p>

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda geçerli olacak zamları merak ediyor.

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

<p>Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında <strong>yüzde 3.54</strong> artarken, yıllık bazda artış yüzde 85.51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan<strong> dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10.84</strong> olarak gerçekleşti.</p>

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3.54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85.51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10.84 olarak gerçekleşti.

<p><strong>MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?</strong></p> <p>Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak <strong>en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı.</strong></p> <p>Yeni yılda memurlar <strong>yüzde 8 oranında</strong> toplu sözleşme zammı alacak.</p> <p>Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam<strong> yüzde 11.84 olacak.</strong></p> <p>Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.</p>

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı.

Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11.84 olacak.

Son iki aylık veriyle birlikte kesin zam oranı netleşecek.

<p><strong>SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?</strong></p> <p>SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden<strong> yüzde 10.84'lük zam imkanı</strong> oluştu.</p> <p><strong>Kasım ve aralık verileriyle</strong> birlikte emeklilerin kesin<strong> zam oranı netleşecek.</strong></p>

SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10.84'lük zam imkanı oluştu.

Kasım ve aralık verileriyle birlikte emeklilerin kesin zam oranı netleşecek.

<p><strong>KASIM VE ARALIK VERİLERİ ÖNEMLİ</strong></p> <p><strong>Kasım</strong> enflasyonu <strong>5 Aralık 2022</strong>, aralık enflasyonu ise <strong>3 Ocak'ta</strong> açıklanacak.</p>

KASIM VE ARALIK VERİLERİ ÖNEMLİ

Kasım enflasyonu 5 Aralık 2022, aralık enflasyonu ise 3 Ocak'ta açıklanacak.

<p>Memur, memur emeklileri ile<strong> SSK</strong> ve<strong> Bağ-Kur</strong> emeklilerinin kesin zam oranları bu tarihlerde açıklanan rakamların sonunda belli olacak.</p> <p>Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz. </p>

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları bu tarihlerde açıklanan rakamların sonunda belli olacak.

Bu rakamların üzerinde bir refah payı düzeltmesi olup olmayacağı ise belirsiz. 

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