Elektrikli araç alanlara tam 160 bin lira indirim...
ABD'nin Colorado eyaletinde fosil yakıtlı aracını yeni bir elektrikli araçla değiştirenlere 6 bin dolar indirim yapılacağı açıklandı.
Bu haftadan itibaren Colorado sakinleri, sadece eski fosil yakıtlı araçlarını teslim ederek yeni bir elektrikli araç satın almak veya kiralamak için fazladan 6.000 $ tasarruf etme fırsatına sahip olacaklar.
Colorado, eski, havayı kirleten fosil yakıtlı modellerin yeni ve kullanılmış elektrikli araçlarla değiştirilmesini teşvik etmek için Araç Değişimi Colorado (VXC) Programını başlatıyor.
Başvurular 31 Ağustos Perşembe günü açıldı. Bu program Colorado sakinlerinin gaz tüketen araçlarını elektrikli araçlarla değiştirmelerinin ön maliyetini kısmen karşılamalarına yardımcı olacak.
Uygun durumdaki sakinler, yeni bir elektrikli araç (veya PHEV) satın almak için 6 bin dolar (160 bin Türk Lirası) veya kullanılmış bir araç için 4 bin dolar (107 bin TL) indirim alabilirler.
6 bin dolarlık elektrikli araç indirim programı, Colorado'nun 2030 yılına kadar 940 bin elektrikli aracı yollara çıkarma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Şu anda eyalette yaklaşık 90 bin elektrikli araç bulunuyor.
KİMLER KATILABİLİYOR?
- Tüm indirimler, vergi kredileri ve diğer indirimlerden sonra, yeni elektrikli aracın satın alınması veya kiralanması 50 bin doların altında olmalı.
- Gelir yeterliliklerini karşılamak için hane gelirinin bölgenin medyan gelirinin yüzde 80'inin altında olması da gerekiyor.
- Örneğin, Boulder'da yaşıyan biri, dört kişilik bir hanenin indirimden yararlanabilmesi için gelirinin 106.240 doların altında olması gerekiyor.
- Teslim edilen araçların ise en az 12 yaşında olması veya Colorado'da emisyon testinden geçememiş olması (ancak hâlâ çalışır durumda olması) gerekmektedir. Ayrıca, aracın Colorado'da tescilli olması, hacizli olmaması ve katılımcının adına kayıtlı olması gerekmektedir.
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