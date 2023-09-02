Elektrikli araç alanlara tam 160 bin lira indirim...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:51

Güncelleme: 02.09.2023 - 14:25

Bu haftadan itibaren Colorado sakinleri, sadece eski fosil yakıtlı araçlarını teslim ederek yeni bir elektrikli araç satın almak veya kiralamak için fazladan 6.000 $ tasarruf etme fırsatına sahip olacaklar.

Colorado, eski, havayı kirleten fosil yakıtlı modellerin yeni ve kullanılmış elektrikli araçlarla değiştirilmesini teşvik etmek için Araç Değişimi Colorado (VXC) Programını başlatıyor.

Başvurular 31 Ağustos Perşembe günü açıldı. Bu program Colorado sakinlerinin gaz tüketen araçlarını elektrikli araçlarla değiştirmelerinin ön maliyetini kısmen karşılamalarına yardımcı olacak.

Uygun durumdaki sakinler, yeni bir elektrikli araç (veya PHEV) satın almak için 6 bin dolar (160 bin Türk Lirası) veya kullanılmış bir araç için 4 bin dolar (107 bin TL) indirim alabilirler.

6 bin dolarlık elektrikli araç indirim programı, Colorado'nun 2030 yılına kadar 940 bin elektrikli aracı yollara çıkarma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Şu anda eyalette yaklaşık 90 bin elektrikli araç bulunuyor.

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