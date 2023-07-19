Yenilenen Peugeot 508 Türkiye'de

Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı.

Peugeot’nun D segmentindeki modeli 508, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle Türkiye’de lansmana özel 1.770.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı. 300 Nm’lik maksimum tork üreten motor, WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimine sahip. Allure ve GT donanım paketleriyle tercih edilebilen yeni Peugeot 508’in 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk seçeneği bulunuyor.

D Segmenti’nde Peugeot’yu temsil eden 508, 2023 itibarıyla yenilenmesinin ardından Türkiye yollarıyla buluşmaya başladı. 508, tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, Allure donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni model BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretiliyor.