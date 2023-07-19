Yenilenen Peugeot 508 Türkiye'de
Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı.
Peugeot’nun D segmentindeki modeli 508, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle Türkiye’de lansmana özel 1.770.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı. 300 Nm’lik maksimum tork üreten motor, WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimine sahip. Allure ve GT donanım paketleriyle tercih edilebilen yeni Peugeot 508’in 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk seçeneği bulunuyor.
D Segmenti’nde Peugeot’yu temsil eden 508, 2023 itibarıyla yenilenmesinin ardından Türkiye yollarıyla buluşmaya başladı. 508, tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, Allure donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni model BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretiliyor.
Yeni 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip.
Yeni 508 Allure donanımında 18 inç çapında Epherra, GT donanımındaysa 19 inçlik Augusta alüminyum alaşım jantlarla geliyor.
Atrıca yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri renkte tasarlandı.
Yeni Peugeot 508’de, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor.
Orta konsolda yeni e-Toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.
10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, kullanımı kolay, bir tablet gibi yanıt veren, çoklu pencereler ve kısa yollar ile özelleştirilebiliyor. Menüler arasında soldan sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmak ya da ana sayfaya dönmek için üç parmakla dokunmak gibi kolay bir kullanıma sahip. Bir akıllı telefonda olduğu gibi, “Ana Sayfa” piyano tuşuna basarak her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üstündeki sabit ekran bölümü, dış sıcaklık, klima, kısayol sayfalarındaki konum, bağlantı, bildirim ve saat bilgilerini gösteriyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR
Silindir Hacmi (cm3)
1499
Maksimum Güç (HP/dd)
130 / 3750
Maksimum Tork (Nm/dd)
300 / 1750
ŞANZIMAN
Tam Otomatik
Vites Kutusu Tipi
8 İleri
PERFORMANS (sadece sürücü)
Maksimum Hız (Km/Saat)
208
0 -100 Km/Saat (Sn)
11,1
80 İla 120 Km/Saat, Sürüşte (Sn)
7,3
WLTP Tüketim Ve Emisyonlar (1)
Düşük (L/100km)
6,3
Orta (L/100km)
5,3
Yüksek (L/100km)
4,4
Çok Yüksek (L/100km)
5,1
Bileşik (L/100km)
5,1
Bileşik CO2Emisyonu (G/Km)
134
AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR
Boş Ağırlık (kg)
1482
Yüklü Araç Ağırlığı (kg)
2030
Uzunluk (mm)
4750
Genişlik (mm)
1859
Yükseklik (mm)
1403
Aks Mesafesi (mm)
2793
Ön/Arka İz genişliği (mm)
1601 / 1597
Bagaj Hacmi (L)
487 / 1537
Yakıt deposu (L)
55
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