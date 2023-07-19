Yenilenen Peugeot 508 Türkiye'de

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 17:43
<p>Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı.</p> <p>Peugeot’nun D segmentindeki modeli 508, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle Türkiye’de lansmana özel 1.770.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı. 300 Nm’lik maksimum tork üreten motor, WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimine sahip. Allure ve GT donanım paketleriyle tercih edilebilen yeni Peugeot 508’in 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk seçeneği bulunuyor. </p> <p>D Segmenti’nde Peugeot’yu temsil eden 508, 2023 itibarıyla yenilenmesinin ardından Türkiye yollarıyla buluşmaya başladı. 508, tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, Allure donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni model BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretiliyor.</p>

Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı.

Peugeot’nun D segmentindeki modeli 508, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle Türkiye’de lansmana özel 1.770.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla ülkemize giriş yaptı. 300 Nm’lik maksimum tork üreten motor, WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimine sahip. Allure ve GT donanım paketleriyle tercih edilebilen yeni Peugeot 508’in 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk seçeneği bulunuyor. 

D Segmenti’nde Peugeot’yu temsil eden 508, 2023 itibarıyla yenilenmesinin ardından Türkiye yollarıyla buluşmaya başladı. 508, tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, Allure donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni model BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretiliyor.

<p>Yeni 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip. </p> <p>Yeni 508 Allure donanımında 18 inç çapında Epherra, GT donanımındaysa 19 inçlik Augusta alüminyum alaşım jantlarla geliyor. </p> <p>Atrıca yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri renkte tasarlandı.</p> <p>Yeni Peugeot 508’de, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor. </p> <p>Orta konsolda yeni e-Toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.</p> <p>10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, kullanımı kolay, bir tablet gibi yanıt veren, çoklu pencereler ve kısa yollar ile özelleştirilebiliyor. Menüler arasında soldan sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmak ya da ana sayfaya dönmek için üç parmakla dokunmak gibi kolay bir kullanıma sahip. Bir akıllı telefonda olduğu gibi, “Ana Sayfa” piyano tuşuna basarak her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üstündeki sabit ekran bölümü, dış sıcaklık, klima, kısayol sayfalarındaki konum, bağlantı, bildirim ve saat bilgilerini gösteriyor. </p>

Yeni 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip. 

Yeni 508 Allure donanımında 18 inç çapında Epherra, GT donanımındaysa 19 inçlik Augusta alüminyum alaşım jantlarla geliyor. 

Atrıca yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri renkte tasarlandı.

Yeni Peugeot 508’de, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor. 

Orta konsolda yeni e-Toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.

10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, kullanımı kolay, bir tablet gibi yanıt veren, çoklu pencereler ve kısa yollar ile özelleştirilebiliyor. Menüler arasında soldan sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmak ya da ana sayfaya dönmek için üç parmakla dokunmak gibi kolay bir kullanıma sahip. Bir akıllı telefonda olduğu gibi, “Ana Sayfa” piyano tuşuna basarak her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üstündeki sabit ekran bölümü, dış sıcaklık, klima, kısayol sayfalarındaki konum, bağlantı, bildirim ve saat bilgilerini gösteriyor. 

<p><strong>TEKNİK ÖZELLİKLER</strong></p> <p>MOTOR</p> <p>Silindir Hacmi (cm3)</p> <p>1499</p> <p>Maksimum Güç (HP/dd)</p> <p>130 / 3750</p> <p>Maksimum Tork (Nm/dd)</p> <p>300 / 1750 </p> <p>ŞANZIMAN</p> <p>Tam Otomatik</p> <p>Vites Kutusu Tipi</p> <p>8 İleri</p>

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Silindir Hacmi (cm3)

1499

Maksimum Güç (HP/dd)

130 / 3750

Maksimum Tork (Nm/dd)

300 / 1750 

ŞANZIMAN

Tam Otomatik

Vites Kutusu Tipi

8 İleri

<p><strong>PERFORMANS</strong> (sadece sürücü)</p> <p>Maksimum Hız (Km/Saat)</p> <p>208</p> <p>0 -100 Km/Saat (Sn)</p> <p>11,1</p> <p>80 İla 120 Km/Saat, Sürüşte (Sn)</p> <p>7,3</p> <p>WLTP Tüketim Ve Emisyonlar (1)</p> <p>Düşük (L/100km)</p> <p>6,3</p> <p>Orta (L/100km)</p> <p>5,3</p> <p>Yüksek (L/100km)</p> <p>4,4</p> <p>Çok Yüksek (L/100km)</p> <p>5,1</p> <p>Bileşik (L/100km)</p> <p>5,1</p> <p>Bileşik CO2Emisyonu (G/Km)</p> <p>134</p> <p>AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR</p> <p>Boş Ağırlık (kg)</p> <p>1482</p> <p>Yüklü Araç Ağırlığı (kg)</p> <p>2030</p> <p>Uzunluk (mm) </p> <p>4750</p> <p>Genişlik (mm)</p> <p>1859</p> <p>Yükseklik (mm)</p> <p>1403</p> <p>Aks Mesafesi (mm) </p> <p>2793</p> <p>Ön/Arka İz genişliği (mm)</p> <p>1601 / 1597</p> <p>Bagaj Hacmi (L) </p> <p>487 / 1537</p> <p>Yakıt deposu (L)</p> <p>55</p>

PERFORMANS (sadece sürücü)

Maksimum Hız (Km/Saat)

208

0 -100 Km/Saat (Sn)

11,1

80 İla 120 Km/Saat, Sürüşte (Sn)

7,3

WLTP Tüketim Ve Emisyonlar (1)

Düşük (L/100km)

6,3

Orta (L/100km)

5,3

Yüksek (L/100km)

4,4

Çok Yüksek (L/100km)

5,1

Bileşik (L/100km)

5,1

Bileşik CO2Emisyonu (G/Km)

134

AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR

Boş Ağırlık (kg)

1482

Yüklü Araç Ağırlığı (kg)

2030

Uzunluk (mm) 

4750

Genişlik (mm)

1859

Yükseklik (mm)

1403

Aks Mesafesi (mm) 

2793

Ön/Arka İz genişliği (mm)

1601 / 1597

Bagaj Hacmi (L) 

487 / 1537

Yakıt deposu (L)

55

Peugeot peugeot 508 otomobil haberleri

En Çok Okunan Haberler