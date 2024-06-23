Yurtdışı çıkış harcında AKP'nin istediği rakam belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen ve AKP'nin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunmayı planladığı yeni vergi paketinde 2022 yılından beri uygulanan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik tartışma yaşanıyor.
AKP kurmayları ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katıldığı vergi paketi ile ilgili toplantılarda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olmasını önermişti. Ancak bu rakam kamuoyunda büyük tepkiye sebep olunca, AK Parti konuyu yeniden değerlendirmeye aldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, GİB’in önerisine itiraz eden AK Parti yönetiminin, harcın en fazla 1.000 veya 1.500 lira olmasını istediği belirtildi.
Rakam konusunda son karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmeden sonra verilecek.
AKP kaynakları “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 3 bin lira önerisinin gerekçesi şu:
"Bu uygulama ilk çıktığında 100 dolara denk geliyormuş. Buradan hareketle 3 bin lira olması gündeme geldi ama bu rakam olmayacak.
Henüz net bir rakam belirlenmiş değil ama 1.000 veya 1.500 lira olabilir. Belirlenecek miktar bundan böyle de her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanına da artırma veya eksiltme konusunda yetki verilecek"
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