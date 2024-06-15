Yayınlanma: 15.06.2024 - 14:44

Güncelleme: 15.06.2024 - 14:44

Türkiye’de yurtdışı çıkış harcı zam kararı büyük tartışmaya yol açtı. GİB'den konuya ilişkin açıklama gelirken, yurttaşlar sosyal medyada isyan etti. Peki, Yurtdışı çıkış harcı geçerlilik süresi ne kadar? Yurtdışı çıkış harcı zamlı fiyatı ne kadar olacak?

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ZAMLI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Günümüzde 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı yaklaşık 10 kat zamlanarak 1000 ila 1750 TL seviyelerine çıkacak. Zira bayram tatilinin ardından TBMM gündemine gelecek vergi paketi kapsamında söz konusu harç için yapılacak artışın da görüşüleceği iddia ediliyor.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Yurtdışı çıkış harcı pasaport kontrollerinde incelenir. Bu nedenle kontrol öncesinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi için belirli bir tarih yoktur. 1 ay geçerliliği olan harçların seyahat tarihine göre önceden ödenmesi yeterli olmaktadır. Ancak yurtdışı çıkış harcı zammı gündemde olduğu için GİB farklı bir uygulamaya gidileceğini duyurdu.

Yurtdışı çıkış harcı geçerlilik süresi 1 ay olsa da uygulama yürürlüğe girdikten sonra farklı bir yöntem izlenecek. "Yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." denilerek yapılan son dakika açıklamasına göre zam kararı alındıktan sonra yurtdışına çıkacakların 150 TL yerine 1500 TL ödeyerek yeniden harç alması gerekecek.