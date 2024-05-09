Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

Yurtdışında çalışmak isteyen çoğu insan ilk önce hangi şehre gitmenin mantıklı olduğuna karar vermeye çalışıyor. Bu kapsamda yapılan bir araştırmayla en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu. İşte yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen şehirler...

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2024 Perşembe, 12:36
Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

Boston Consulting Group (BCG), The Network ve The Stepstone Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında dört profesyonelden biri yurtdışında aktif olarak iş arıyor. Buna göre gençler ve nüfusu hızla artan ülkelerdeki insanlar en hareketli olanlar. Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan ülkeler ise en çok tercih edilen arasında başı çekiyor.

Ekonomist'in aktardığına göre, çalışma, 188 ülkeden 150.000'den fazla çalışanın katıldığı anket verilerine dayanıyor.

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

Anket sonuçları, küresel yeteneklerin yurtdışına öncelikle mesleki ilerleme için gittiğini ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 64'ü finansal ve ekonomik, yüzde 56'sı iş deneyimi gibi kariyer düşünceleri nedeniyle yurt dışında çalışmaya istekli olduklarını ortaya koydu. 

Küresel yeteneklerin gözünde çalışmak için en iyi 10 şehir:

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

10- Sidney

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

9-Tokyo

 

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

8- Barselona

 

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

7- Singapur

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

6- Berlin

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

5- New York City

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

4- Abu Dabi

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

3- Dubai

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

2- Amsterdam

Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

1- Londra

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