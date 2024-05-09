Yurtdışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir belli oldu!

Boston Consulting Group (BCG), The Network ve The Stepstone Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında dört profesyonelden biri yurtdışında aktif olarak iş arıyor. Buna göre gençler ve nüfusu hızla artan ülkelerdeki insanlar en hareketli olanlar. Güçlü ekonomilere sahip İngilizce konuşulan ülkeler ise en çok tercih edilen arasında başı çekiyor.

Ekonomist'in aktardığına göre, çalışma, 188 ülkeden 150.000'den fazla çalışanın katıldığı anket verilerine dayanıyor.