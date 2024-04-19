Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların belgelerini e-Devlet üzerinden alabileceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."
Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 19, 2024
??Müracatta bulunan vatandaşlarımız ”Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine” ek olarak sunulması gereken “3201… pic.twitter.com/4cMl8z3gdr
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