Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların belgelerini e-Devlet üzerinden alabileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:33
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere e-Devlet kolaylığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."



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