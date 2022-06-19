Gallup’un son araştırması yayımlandı: Çalışanlar stres endişe ve öfke dolu

19 Haziran 2022 Pazar, 09:53

Global araştırma şirketi Gallup, dünyanın her bölgesinden 96 ülkeyi kapsayan ve işyerlerinde çalışanların durumunu ölçümlediği raporunu açıkladı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Türkiye'de çalışanların üçte ikisi stresli, yaklaşık yarısı mutsuz ve öfkeli… Tüm bu oranlarda global ortalamaların iki katına ulaşılması işyerlerindeki huzura dair ciddi alarm veriyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE



Rapora göre dünyada çalışanların stres düzeyi tüm zamanların en yüksek seviyesine, yüzde 44'e yükseldi. Türkiye'ye bakıldığında ise rekor olan bu rakamın çok ötesinde bir sonuç ortaya çıktı: Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı gün içinde yoğun bir stres altında olduğunu belirtti.

Yaşam şartlarının enflasyon artışı paralelinde hızla bozulması, özellikle sabit gelirlilerin hayat kalitesinde keskin bir düşüş, stres düzeyinde ise sert bir artış yarattı. Türkiye'de 3 çalışandan 2'si ağır stres altında olduğunu söylerken bu oranla ülkemizdeki çalışanlar tüm dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi yüzde 65 ile Lübnan izledi. Araştırma, çalışanların endişe seviyesini de ölçüyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü her gün derin bir endişe içinde olduğunu söyledi. Bu oranda geçen yıla göre 3 puan artış var.

İKİ KAT ÖFKELİYİZ

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve her geçen gün fakirleşen beyaz yakalıların öfke düzeyindeki artış, global araştırmanın sonuçlarına da yansıdı. Araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların yüzde 46'sı gün içinde öfke yaşadığını belirtti. Bu oran global ortalama olan yüzde 21'in iki katından fazla.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40'I MUTSUZ

Çalışanların mutluluğu işyerlerinin ticari başarısını ve verimliliğini, bu da ülke ekonomisini birebir etkiliyor. Türkiye'de çalışanlara dair veriler ise global ortalamadan hep olumsuz ayrışıyor. Araştırmaya göre gün içinde derin bir mutsuzluk yaşayan Türk işgücündeki artış oranı ise yüzde 5. Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı gün içinde mutsuz olduğunu belirtti. Bu oran yüzde 23 olan global ortalamanın çok üzerinde. Dünyada çalışanların yüzde 11'i gün içinde saygı görmediklerini düşünüyor, Türkiye'de bu oran da iki katı: yüzde 21.