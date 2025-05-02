Garanti Bankası'ndan erişim sorunu açıklaması: 'Herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır'

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

Garanti Bankası'ndan erişim sorunu açıklaması: 'Herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır'
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ANKA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:18

Garanti Bankası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve siber saldırının söz konusu olmadığı belirtildi.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

Garanti BBVA mobil bankacılık uygulamasına erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamadıklarını ve bankacılık işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtmişti.


Etiketler: #Garanti #Garanti bankası #Garanti BBVA

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