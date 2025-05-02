Garanti BBVA mobil uygulama erişim sorunlarıyla gündemde: Kullanıcılar işlem yapamıyor!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:11

Güncelleme: 02.05.2025 - 18:01

Garanti BBVA kullanıcıları, 2 Mayıs itibarıyla mobil bankacılık hizmetine erişim sağlamakta zorlanıyor. Pek çok kişi, mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemleri gerçekleştiremediklerini sosyal medya üzerinden bildiriyor.

Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" ve "Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz" gibi hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Garanti BBVA'dan yapılan resmi açıklamada "Sistemlerimizde teknik aksaklık yaşanıyor, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.