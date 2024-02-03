'Hasta garantisiyle' bütçeye yük olan şehir hastaneleri hekimler tarafından tercih edilmiyor: AVM'lerde çalışmayız

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği, iktidarın “otel konforunda” diye tanımladığı şehir hastaneleri, sağlık emekçileri tarafından tercih edilmiyor.

2024 Ocak dönemi atama kurasının sonuçlarına göre şehir hastaneleri için açılan toplam 2 bin 649 sağlıkçı kadrosuna sadece 720 kişi yerleşti. Uzman hekim branşlarında ise şehir hastaneleri dışında açılan kadroların yüzde 31’i tercih edilirken şehir hastanelerinde açılan kadroların yüzde 23’ü tercih edildi.

Sağlık Bakanlığı, 2024 Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirmeyle atama kurası sonuçlarını yayımladı. Sonuçlar, sağlık emekçilerinin şehir hastanelerini tercih etmediğini ortaya koydu. Şehir hastaneleri dışındaki açılan sağlık personeli kadrolarının yüzde 36’sı tercih edilirken şehir hastaneleri kadrolarının yüzde 27’si tercih edildi. Şehir hastaneleri için açılan 208 uzman hekim kadrosuna sadece 47 kişi yerleşti.

‘BAKANLIĞA MESAJ VERDİLER’

Sağlıkçıların şehir hastanelerini tercih etmemesiyle ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık başka kurumlara kadro açmayıp kadronun büyük bölümünü 17 şehir hastanesine açarak sağlık emekçisini mecbur bıraksa da sağlık emekçileri, ‘Mevcut sorunlarımla baş ederim ama AVM’lerde çalışmam’ diye bakanlığa gerekli mesajı verdi. Umarız bakanlık şehir hastanelerinde daha insani şartları sağlar. İşletme yaklaşımı ile verimlilik, kâr, doluluk oranı esası üretim, sürekli ve seri üretim tarzından, mobbingden vazgeçer” açıklaması yaptı.