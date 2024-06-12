Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Dolar/TL yıl sonu ne kadar olacak?

Garanti BBVA Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, yıl sonu dolar/TL tahminini 42’den 38’e, tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 45’ten yüzde 43’e düşürdü. Raporda ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceği tarihe ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:51
Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Dolar/TL yıl sonu ne kadar olacak?
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Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından kaleme alınan Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı, kasım ve aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği öngörüsüne yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi gerilemiş, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de TCMB'nin kendi enflasyon tahminine yaklaşmıştı.

Bloomberg HT'nin aktardığıKatılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olmuştu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşmişti.


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