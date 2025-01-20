Gayrimenkulde Yeni Dönem: 1 Milyar Dolarlık Tokenizasyon Hamlesi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:50

Güncelleme: 20.01.2025 - 00:50

Projenin hedefi, bir gayrimenkul varlığının tamamen tokenleştirilmesini sağlamak. İlk ürün ise 23 Ocak’ta Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda tanıtılacak. Lumia Foundation, bu süreci kendi gelişmiş altyapısı olan Lumia HUB platformu üzerinden gerçekleştirecek.

Gerçek Dünya Varlıklarına İlgi Büyüyor

Gerçek Dünya Varlıkları (RWA), hızla büyüyen bir yatırım kategorisi olarak dikkat çekiyor. BlackRock gibi devlerin de 2024’te bu alana girmesiyle, RWA piyasasının 2030 yılına kadar 10 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Lumia Foundation ve Sen Grup, bu projeyi Türk mevzuatına uygun şekilde hayata geçirmek için gerekli düzenleyici altyapıyı tamamladı.

Büyük Yatırımcı İlgisi ve Yeni Fırsatlar

LumiaFoundation’dan Kal Ali, projeye ilişkin şu ifadelerde bulundu: “Tokenizasyonun başlangıç aşamasında bile yoğun bir yatırımcı ilgisiyle karşılaştık. Gayrimenkul varlıklarının tokenleştirilmesi sektörde köklü bir değişimi müjdeliyor. Bu yıl, RWA alanında büyük fırsatlar görmeyi umuyoruz.”

Davos’taki lansmanda, tokenleştirilen gayrimenkullerin DeFi ekosistemiyle nasıl entegre olduğu, ticaret, borç verme ve staking süreçlerine katkıları gibi konular ele alınacak. Uzmanlar, bu gelişmenin gayrimenkul sektöründe yeni bir çağ başlatacağını ifade ediyor.

Küçük Yatırımcılar için Yeni Olanaklar

Tokenizasyon, yüksek değerli gayrimenkulleri küçük yatırımcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. Geleneksel olarak büyük sermaye ve kredi gerektiren Türk gayrimenkul piyasası, bu yenilikle daha geniş bir kitleye ulaşabilecek. Böylelikle sektöre yeni sermaye akışları sağlanarak Türk ekonomisine katkı yapılması hedefleniyor.

Lumia Vakfı'nın kurucularıKal Ali ve Yanush Ali, gelişmeyi basına değerlendirdi:

“Türkiye'nin dijital inovasyon ve blok zinciri teknolojilerinde küresel bir lider olma potansiyeli konusunda çok heyecanlıyız. Dijitalleşme ve gayrimenkulün tokenizasyonu gibi gelişmiş çözümlerin uygulamaya konulması, piyasayı daha şeffaf hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası yatırımları çekmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak için yeni fırsatlar sunuyor.

Türkiye, teknolojik değişimin ön saflarında yer alma konusundaki istekliliğini şimdiden kanıtlamıştır ve bölgede ve ötesinde yeni standartlar belirleyerek blok zinciri girişimleri için küresel bir merkez haline geleceğinden eminiz. Bu sürecin bir parçası olabildiğimiz ve ülke ekonomisinin gelişiminde yeni bir aşamanın şekillenmesine katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyoruz.”

Ekosistemin Genişletilmesi: Gelecek İçin Bir Vizyon

Lumia sadece gayrimenkulleri tokenize etmekle kalmıyor; Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) en son Web3 teknolojisiyle bütünleştiren kapsamlı bir ekosistem inşa ediyor. Bu iddialı vizyon, kripto topluluğunun somut, yüksek değerli yatırımlarla etkileşime girmesi için fırsatlar yaratan 20'den fazla yaklaşan projeyi içeriyor.

Kal Ali ve Yanush Ali, “Lumia, gerçek dünya işleri ile Web3 teknolojisinin mükemmel birleşimine odaklanıyor. Lumia, bu çığır açan gayrimenkul projesi gibi büyük ölçekli RWA girişimlerini, 20'den fazla projeden oluşan devasa ekosistemi içinde birleştirerek, kripto topluluğuna varlıklara ve yenilikçi deneyimlere özel erişim de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş fırsatlar sunmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Bu ekosistem odaklı yaklaşımın, Lumia'nın inovasyona olan bağlılığını ve geleneksel finans ile blok zinciri teknolojisi arasında köprü kurma misyonunu vurgulayarak daha kapsayıcı ve merkezi olmayan bir finansal geleceğin yolunu açacağı düşünülüyor.

Lumia Foundation ve Sen Grup Hakkında