Gazeteci Barış Soydan yazdı: Erdoğan faiz artırımına nasıl ikna edildi?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:30

Güncelleme: 27.08.2023 - 12:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık artış yaparken faiz de 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nın sürpriz oranda faiz artışı piyasaları şaşırttı.

BAKAN ŞİMŞEK DEVREYE GİRDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Nisan 2023 tarihinde katıldığı temel atma töreninde, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir“ ifadelerini kullanmıştı.

Ancak gelinen tablo bambaşka oldu. Politika faizi 24 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yüzde 25'e yükseldi. Konunun perde arkasını araştıran Gazeteci Barış Soydan, Erdoğan'ın yüzde 25 faize nasıl ikna olduğunu yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Erdoğan'ı ikna etmek için KKM'den çıkışın ekonomide yaratacağı riskleri masaya koyduğunu öne sürüldü.

10haber yazarı Barış Soydan'ın "Cumhurbaşkanı faiz artırımına nasıl ikna edildi" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Geçen ay yapılan bir düzenlemeyle KKM’nin kur farkı yükü Hazine’den Merkez Bankası’na devredildi. Merkez Bankası KKM mudilerinin kur farkı maliyetini nasıl ödeyecek? Merkez Bankası Başkanı cebinden ödeyecek değil ya, vergi geliri olmadığına göre para basacak. Bu da zaten yükseliş trendinde olan enflasyonu daha da azdıracak.

Konuşulanlara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a KKM böyle devam ederse bütçe açığının iyice patlayacağını, yerel seçim öncesinde yapılması planlanan maaş zamları ve sosyal transferlerde zorluk çekileceğini, KKM’den kurtulmak için faizin zamana yayılmadan erkenden artırılması gereğini anlattı. Bu yapılırsa TL’nin cazibesinin artacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da kur korumalı mevduat ile ilgili bu endişeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Merkez Bankası’nın politika faizinde yapacağı artırımın iş dünyasına ve yatırım ortamına olumsuz etkisini hafifletmek için de seçici kredi politikasına önem verileceğini, böylece faiz artışının maliyetinin düşürüleceğini ifade etti. Bunun için de mali tarafın güçlü olması gerektiğini vurguladı.

"KKM'NİN TEHDİTİ ANLATILDI"

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artıracaklarını açıkladı. KOBİ’lerin sistemden kullanabileceği kredi garantisi 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkacak. Büyük firmalar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükselecek.

Özetleyecek olursak:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı, KKM’nin oluşturduğu büyük tehdit anlatılarak alındı. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi.

-Kredilerde seçici destekler ile büyük olasılıkla yılbaşına kadar idare edilmeye çalışılacak.

-Ekonomi yönetiminde 750 baz puanlık artırımla ilgili yapılan konuşmalarda sürekli “bir sürelik, bir süre için” vurgusu yapılıyor. Deneyimli isimler bunu, “Büyük olasılıkla Erdoğan’a faizin ne zaman düşürülmeye başlanacağına dair bir taahhüt de verildi” şeklinde yorumluyor…"