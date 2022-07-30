Gazprom, Letonya'ya doğalgaz sevkıyatını durdurdu
Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğalgaz sevkıyatını durdurduğunu bildirdi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz sevkıyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkıyatların durdurulduğu belirtildi.
Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkıyatlarını durdurmuştu.
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