Gazprom teminat verdi: Türkiye Avrupa'nın tek doğalgaz koridoru oldu!
Rus doğalgazının Avrupa'ya taşınmasında TürkAkım tek rota haline geldi. Sevkiyat artarken, Ukrayna üzerinden yapılan geçişler sona erdi.
Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınmasına yönelik beş yıllık anlaşmanın 1 Ocak itibarıyla sona ermesi ve yenilenmemesiyle birlikte, Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasında TürkAkım boru hattı tek rota haline geldi.
DOĞALGAZ İHRACATINDA ARTIŞ
Reuters, Avrupa’daki doğalgaz iletim sistemlerini yöneten Entsog’un verilerinden yola çıkarak şubat ayında TürkAkım üzerinden Avrupa’ya yapılan doğalgaz ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artarak günlük 55,8 milyon metreküpe ulaştığını belirtti. Ocak ayına kıyasla ise yüzde 10’luk bir artış yaşandı.
Şubat ayında Rusya’nın TürkAkım üzerinden Avrupa’ya toplam sevkiyatı yaklaşık 1,56 milyar metreküp olarak kaydedildi. Ocak ayında bu miktar 1,57 milyar metreküp olurken, geçen yılın şubat ayında ise 1,24 milyar metreküp doğalgaz sevk edilmişti.
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