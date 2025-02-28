İPA'dan çarpıcı araştırma: Ramazan öncesi mutfak masraflarında dev artış!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:27

Güncelleme: 28.02.2025 - 13:27

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2025 Ramazan ayı temel mutfak harcaması sonuçlarını açıkladı. 2024 yılına kıyasla yüzde 45,75’lik bir artış yaşanarak, Ramazan harcamaları 10.565 TL’ye yükseldi.

FİYAT ARTIŞLARININ ZİRVESİNDE KAHVE VE AYÇİÇEK YAĞI VAR

En yüksek fiyat artışı yüzde 121,79 ile kahvede görüldü. Ayçiçek yağı ise yüzde 62,28 artarak ikinci sırada yer aldı. Et ve kıyma ürünlerinde ise yüzde 55,10’luk bir artış kaydedildi. Tavuk eti fiyatlarında ise yüzde 43,13’lük bir yükselme gözlemlendi.

TAHIL VE BAKLİYATTA DA YÜKSEK ZAMLAR

Mercimek fiyatları yüzde 51,61 oranında artarken, pirinç yüzde 33,36, buğday unu ise yüzde 40,60 zamlandı. Ayrıca, ekmek fiyatları bir yılda yüzde 31,77 oranında arttı.

SÜT, PEYNİR VE ÇAY FİYATLARI YÜKSELDİ

Süt fiyatı yüzde 42,54, beyaz peynir fiyatı yüzde 39,90 oranında artarken, yumurta fiyatlarında da yüzde 24,90’lık bir zam yaşandı. Çayın fiyatı ise yüzde 54,85 oranında arttı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI GIDA ENFLASYONUNUN GERİSİNDE KALDI

Yüksek gıda enflasyonu, Ramazan sofralarına da yansıdı. Asgari ücretteki artış yüzde 30’da kalırken, gıda enflasyonunun bu oranı aşması nedeniyle halkın Ramazan ayında sofraları küçülecek. Ramazan Ayı, yüksek fiyat artışları nedeniyle daha buruk geçecek.