İPA'dan çarpıcı araştırma: Ramazan öncesi mutfak masraflarında dev artış!
Ramazan ayında temel mutfak harcamaları büyük bir artış gösterdi. Yüksek gıda fiyatları, bu yıl Ramazan sofralarının daha pahalı hale gelmesine neden oldu. En büyük fiyat artışları kahve, ayçiçek yağı ve et ürünlerinde gözlemlendi. Bu yıl, geçen yılki seviyelere göre sofralar daha küçük ve daha pahalı olacak.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2025 Ramazan ayı temel mutfak harcaması sonuçlarını açıkladı. 2024 yılına kıyasla yüzde 45,75’lik bir artış yaşanarak, Ramazan harcamaları 10.565 TL’ye yükseldi.
FİYAT ARTIŞLARININ ZİRVESİNDE KAHVE VE AYÇİÇEK YAĞI VAR
En yüksek fiyat artışı yüzde 121,79 ile kahvede görüldü. Ayçiçek yağı ise yüzde 62,28 artarak ikinci sırada yer aldı. Et ve kıyma ürünlerinde ise yüzde 55,10’luk bir artış kaydedildi. Tavuk eti fiyatlarında ise yüzde 43,13’lük bir yükselme gözlemlendi.
TAHIL VE BAKLİYATTA DA YÜKSEK ZAMLAR
Mercimek fiyatları yüzde 51,61 oranında artarken, pirinç yüzde 33,36, buğday unu ise yüzde 40,60 zamlandı. Ayrıca, ekmek fiyatları bir yılda yüzde 31,77 oranında arttı.
SÜT, PEYNİR VE ÇAY FİYATLARI YÜKSELDİ
Süt fiyatı yüzde 42,54, beyaz peynir fiyatı yüzde 39,90 oranında artarken, yumurta fiyatlarında da yüzde 24,90’lık bir zam yaşandı. Çayın fiyatı ise yüzde 54,85 oranında arttı.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI GIDA ENFLASYONUNUN GERİSİNDE KALDI
Yüksek gıda enflasyonu, Ramazan sofralarına da yansıdı. Asgari ücretteki artış yüzde 30’da kalırken, gıda enflasyonunun bu oranı aşması nedeniyle halkın Ramazan ayında sofraları küçülecek. Ramazan Ayı, yüksek fiyat artışları nedeniyle daha buruk geçecek.
|MADDE
|YILLIK DEĞİŞİM
|Pirinç
|Yüzde 33,36
|Yumurta
|Yüzde 24,90
|Un
|Yüzde 40,60
|Ayçiçek Yağı
|Yüzde 62,28
|Bulgur
|Yüzde 35,49
|Kuru Fasulye
|Yüzde 35,01
|Ekmek
|Yüzde 31,77
|Nohut
|Yüzde 40,46
|Makarna
|Yüzde 35,88
|Mercimek
|Yüzde 51,61
|Şehriye
|Yüzde 39,31
|Salça
|Yüzde 9,75
|Et-Kıyma
|Yüzde 55,10
|Zeytin
|Yüzde 22,35
|Tavuk Eti
|Yüzde 43,13
|Toz Şeker
|Yüzde 28,60
|Süt
|Yüzde 42,54
|Kahve
|Yüzde 121,79
|Beyaz Peynir
|Yüzde 39,90
|Çay
|Yüzde 54,85
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