Gazprom, Türkiye'nin gaz ödemelerini ruble ile yapmasını planlıyor

06 Eylül 2022 Salı, 16:56

Rusya, Türkiye ile gaz ödemelerinin yüzde 25'inin rubleyle yapılmasını planlıyor.

Bloomberg’e konuşan bir kaynağa göre ilk etapta ödemelerin sadece yüzde 25’i ruble olarak geri kalan kısım ise Euro ve dolar olarak gerçekleştirilecek. Ruble ile ödenecek kısım zamanla artırılacak.

5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi dönüşü yaptığı açıklamada, Putin ile ruble üzerinden ödeme yapmakta mutabık kaldıklarını söylemişti. Erdoğan, "Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak" ifadesini kullanmıştı.







