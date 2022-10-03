Gazprom'dan açıklama: Sızıntı durduruldu
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurdu.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 1'in her iki hattında ve Kuzey Akım 2'nin "A hattında" basıncın normale döndüğü belirtildi.
Hasarlı hatlardaki gaz sızıntısının da durduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuzey Akım 2'nin B hattındaki basıncı düşürmek için çalışmalar sürüyor. Bunun için boru hattındaki gaz boşaltılmaktadır" denildi.
TEKRAR GAZLA DOLDURULABİLECEK
Açıklamada, Kuzey Akım 2’nin B hattından gaz sevkiyatının yapılmasına yönelik bir karar alınması halinde, hattın, gerekli denetimlerin ardından tekrar gazla doldurulabileceği bildirildi.
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması Nord Stream AG'den 26 Eylül'de yapılan açıklamada, her iki hatta da aynı anda hasarların meydana geldiği duyurulmuştu.
Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda patlamalar yaşandığına dair bulgular bulunduğunu, hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini açıklamıştı.
Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları "sabotaj" olarak nitelendirmişti.
Danimarka Enerji Ajansı da hafta sonu yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntılarının durduğunu bildirmişti.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini vurup intihar etti