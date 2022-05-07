Gazprom'dan Avrupalı müşterilerine ödeme mektubu

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:47

Ruble ile gaz ödemesi Avrupa'da yaptırımların ihlali olarak değerlendirilirken Gazprom, Avrupalı müşterilerine gönderdiği mektupta endişeleri gidermeye çalıştı.

Gazprom müşterilerine ilettiği yazıda ödemelerini yaptırımları ihlal etmeden yapabileceklerine ilişkin güvence verdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre;yazıda Gazprom ruble ile ödemeyi netleştiren Kremlin kararının 4 Mayıs'ta yayımlandığı, nakit akışlarında şeffaflık olacağı ve ödemelere üçüncü partilerin karışmayacağı belirtildi.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLERİN GAZ SÖZLEŞMELERİ DURDURULACAK

Yeni kararın Avrupa'nın endişelerini ne kadar gidereceği ise tartışma konusu olarak kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.