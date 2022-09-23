Gazprom'un yatırım planı

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yıla ilişkin yatırım programıyla ilgili ayrıntılara yer verildi.

Sermaye harcamalarının 319 milyar ruble artarak 1.7 trilyon rubleye çıkartıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatırım programındaki tutarın da 222 milyar ruble artarak 1,98 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yatırım programındaki değişikliklerin ana nedeni olarak, Yamal bölgesi ve Rusya'nın doğusundaki doğalgaz üretimiyle, Sibirya'nın Gücü boru hattının geliştirilmesine yönelik yatırımlar gösterildi.