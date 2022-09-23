Gazprom'un yatırım planı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 yılı için planladığı yatırım tutarını 222 milyar ruble artırarak 1.98 trilyon rubleye (yaklaşık 33.5 milyar dolar) çıkardığını açıkladı.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 07:00
Gazprom'un yatırım planı
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yıla ilişkin yatırım programıyla ilgili ayrıntılara yer verildi.

Sermaye harcamalarının 319 milyar ruble artarak 1.7 trilyon rubleye çıkartıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatırım programındaki tutarın da 222 milyar ruble artarak 1,98 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yatırım programındaki değişikliklerin ana nedeni olarak, Yamal bölgesi ve Rusya'nın doğusundaki doğalgaz üretimiyle, Sibirya'nın Gücü boru hattının geliştirilmesine yönelik yatırımlar gösterildi.


Gazprom Ruble Rus enerji şirketi

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