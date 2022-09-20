Rus enerji şirketi Gazprom duyurdu

Gazprom, Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattını bakım nedeniyle kapatacak.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 11:09
Rus enerji şirketi Gazprom duyurdu
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Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğalgaz sevkiyatlarının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacağı belirtildi.

Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.




Gazprom Rus enerji şirketi Rus doğalgaz Sibirya’nın Gücü

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