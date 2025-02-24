Geçen hafta endekste yaşanan sert düşüşlerin ardından gözler SPK araştırmasında: Borsada belirsizlik havası

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

Borsa İstanbul’da cuma günü endeksteki sert düşüşe yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başlattığı soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a açılan soruşturmaların da etkisiyle başlayan belirsizliğin politikalara güvensizlik ve yabancı yatırımcının gelmemesi nedeniyle süreceği belirtiliyor.

Borsa İstanbul geçen haftayı BİST 100’de günlük yüzde 2.09’a kayıpla kapattı. Bu düşüşün ardından SPK, yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. Sosyal medyada borsadaki kaybın sorumlusu olarak BofA ve Yapı Kredi Yatırım gösterilirken Yapı Kredi Yatırım’dan yapılan açıklamada gerçekleştirilen işlemlerin büyük çoğunluğunun aracılık faaliyeti niteliğinde olduğu, müşterilerin talepleri doğrultusunda hareket edildiği vurgulandı. Küçük yatırımcının bir süredir ciddi kayıplar yaşadığını belirten zamanlar borsada yaşanan belirsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

GÜVENSİZLİK YAŞANIYOR

Finans ve ekonomi danışmanı Emre Şirin, borsadaki düşüşün asıl nedeninin sistematik bir kayıp süreci olduğunu vurguladı. 2023’ten beri birçok hissenin düştüğünü belirten Şirin, “Mesele Türkiye’deki politikaların güven vermiyor olması ve dışarıdan yatırımcı gelmemesi. Likiditesi düşük, sığ bir piyasa var. Belirsizlik ortamı hâkim” dedi. İncelemenin yerinde olduğunu belirten Şirin, şöyle devam etti:

“SPK, yabancı yatırımcının olmadığı, sığ bir ortamda sürekli halka arza onay veriyor. Bu noktada etkilenen küçük yatırımcı oluyor. Borsanın yüzde 85’ini elinde tutan küçük grup manipülatif işlemleri her dakika yapıyor fakat yetkililer de kafasını kuma gömüyor. Bir haber akışı her şeyi değiştirir ancak şu anda durum tersine dönmüş durumda. Olay gerçekleşiyor ve onu destekleyecek haber akışı sonradan geliyor. İçeriden bilgi alınan bir süreç gibi durum var önümüzde. Bunu ortaya çıkartması gereken SPK.”

YATIRIMCI SAYISI DÜŞTÜ

Borsa yatırımcısının 8 milyonlardan 6.8 milyona düştüğünü kaydeden Şirin, şöyle devam etti:

“Borsa, tamamen haber akışlarına duyarlı, belirsizliklerin hâkim olduğu ve insanların para kaybettiği bir yer haline geldi. Piyasada öngörülebilirliğin artması gerek. Mehmet Şimşek ve SPK gibi önemli aktörlerin açıklama yaparak piyasanın önünü açması gerek. Türkiye’de insanlar enflasyon, vergi ve düşük ücretle zaten kaybediyor. Her taraftan sistematik şekilde yoksullaşan bir toplum var.”

Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise “Yurtdışından zaten kaynak bulmak zordu bundan sonra daha da zorlaşmış olacak. Yaşanan gelişmelerin negatif etkisi uzun vadede ortaya çıkacaktır” diye konuştu.