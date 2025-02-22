New York borsası sert düşüşle kapandı: Endişeler devam ediyor

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:35

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:35

New York borsası, ABD'de zayıf gelen ekonomik veriler ve tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişelerle haftanın son işlem günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,69 azalarak 43.428,02 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,70 azalışla 6.013,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,20 kayıpla 19.524,01 puana geriledi.

TRUMP ETKİSİ

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve politika belirsizlikleri sürerken açıklanan verilerin ABD ekonomisine ilişkin zayıf bir tabloya işaret etmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta aylık 0,4 puan artarak 51,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 3,2 puan azalarak 49,7 ile 25 ayın en düşük seviyesine gerilerken, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI aylık bazda 2,3 puan azalarak 50,4'e indi ve 17 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

PMI VERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ

S&P Global Market Intelligence Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, PMI verilerine ilişkin değerlendirmesinde, yılın başında ABD'li işletmeler arasında görülen iyimser ruh halinin yerini belirsizliğe bıraktığını belirtti. Williamson, şirketlerin harcama kesintilerinden tarifelere ve jeopolitik gelişmelere kadar hükümet politikalarının etkisine dair endişelerini bildirdiğini aktardı.

Michigan Üniversitesi'nce açıklanan veriler de tüketici güveninin tarife endişeleriyle düştüğünü gösterdi. Tüketici güven endeksi, şubatta aşağı yönlü revize edilerek 64,7'ye indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e çıkarken Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Bu, Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en büyük aylık artış oldu.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

ABD'de ikinci el konut satışları da ocakta yüzde 4,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın korumacı ticari politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Trump, hafta başında otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğine, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etmişti. Ayrıca Trump, tarife uygulamayı planladığı ürünler listesine kereste ve orman ürünlerini de ekleyeceğini belirtmişti.

Kurumsal tarafta ise Aralık 2024'te üst yöneticisi silahlı saldırıda öldürülen UnitedHealth'in hisseleri, ABD Adalet Bakanlığı'nın şirketin Medicare faturalama uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlattığına dair haberler sonrası yüzde 7,2 değer kaybetti.

TÜKETİCİ HARCAMALARI AYRINTISI

Perşembe günü bilançosunu açıklayan ve 2026 yılına ilişkin satış tahminleri beklentilerin altında kalan Walmart'ın hisseleri de yüzde 2,5 gerileyerek düşüşünü ikinci güne taşıdı. Walmart'ın beklentileri karşılayamayan satış tahminleri, ABD'de tüketici harcamalarının yavaşladığına dair bir uyarı olarak yorumlanmıştı.