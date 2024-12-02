Geçen yıl 595 liraya alınan 35 ürünlü yılbaşı sepeti bu yıl 1195 TL oldu: Evde kutlamak bile lüks

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 62 olduğunu belirtse de sepetlerdeki bir yıllık fiyat artışı yüzde 100 seviyesinde oldu. Geçen yıl 595 liraya alınabilen 35 adet üründen oluşan “butik sepet” bu yıl yüzde 100 zamlanarak 1195 liraya yükseldi.

Geçen yıl raflarda bulunan “klasik sepet”in yerini ise “premium sepet” aldı. “Butik sepete” göre içeriği üç parça daha fazla olan “premium sepet”ler ise 1395 lira olarak raflarda yerini aldı. Cips, kuruyemiş, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu sepetlerin içerisinde ise uzun zamandır alkollü içecek bulunmuyor.

Sepetlerde bunun yerine kahve, meyve suyu, kola ve enerji içecekleri yer alıyor. Sepetlerdeki fiyat değişikliklerini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, şu yorumu yaptı:

‘AĞIZ TADIYLA KUTLAYAMAYACAK’

“TÜİK’e göre yüzde 60 civarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na göre ise yüzde 44 civarından sonlanacağı ilan edilen 2024 yılı enflasyonu, özellikle gıda ve benzeri ürünlerde yüzde yüz civarında olduğu ortaya çıktı. Yılbaşı sepeti zaten yılbaşını ekonomik gerekçelerle evinde geçirmek isteyen tüketicilerin tercihi. Görünen o ki tüketici bu fiyatlarla evde bile ağız tadıyla kutlama yapamayacak.”