AKP'li vekilden itiraf gibi sözler: 'Ne zaman memleket mücadelesinden vazgeçip, kendi aramızdaki kavgalara döndük...'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:40

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:42

Çanakkale'nin Çan ilçesinde AKP'nin 8'inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kongreye, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AKP MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve partililer katıldı.

'KENDİ ARAMIZDA KAVGALARA DÖNDÜK'

Kongrede konuşan AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bu seçimlerden iki tanesinde üzüldüklerini belirterek şunları söyledi:

"Yenilmesek de üzüldük. Fakat o iki seçime de baktığımız zaman karşımızda bizi bu seçimlerde mağlup eden başka bir parti, başka bir siyasi hareket yoktu. Biz iki seçimde de kendi kendimizi yiyerek, birbirimizi üzdük. Ne zamanki bu memleket mücadelesinden, ne zamanki muhalefetten vazgeçip, kendi aramızdaki kavgalara döndük.

İşte o dönemlerde biz mutlu olmadığımız sonuçlar aldık. Derlenip, toparlandıktan sonra da bu millet dedi ki, ‘Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun ekibine güveniyorum. Üzüldüğümüz seçimlerden sonra da bunu yaşadık. Bugün bu kalabalık bunun göstergesidir. Çünkü bu milletin hala AK Parti'den ümidi vardır. AK Parti'den beklentisi vardır. Biz de ona hizmet için bu yollardayız."

'ENFLASYON 26 PUAN GERİLEDİ'

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Yeni ekonomi politikamızla birlikte inşallah yaşadığımız bu sıkıntıları geride bırakacağız. Bugün yaşadığımız ve artık içerisinden çıkmaya başladığımızın emarelerini gördüğümüz bu ekonomik dar boğazı da geride bırakacağız. Geride bıraktığımız 4 ayda enflasyon tam 26 puan geriledi” dedi.

Konuşmaların ardından AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve partililer tarafından AKP'ye yeni katılan üyelere parti rozetleri takıldı.