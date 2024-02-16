Geçen yıl 781 milyon adetten fazla bozuk para basılmış

2023'te 781 milyon 492 bin 300 adet bozuk para dolaşıma sunuldu. Geçen yıl cebe giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:44
Geçen yıl 781 milyon adetten fazla bozuk para basılmış
Abone Ol google-news

Geçen yıl 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma sunulurken, cebimize giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.


bozuk para haberleri darphane haberleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Evlilik desteği alan yurttaş Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti: Eşimin yüzüğünü o parayla aldım...

Evlilik desteği alan yurttaş Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti: Eşimin yüzüğünü o parayla aldım...
İliç'teki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia: Erzincan'daki maden şirketi, 2016'da 'halk şikâyetçi olmasın' diye para verdi

İliç'teki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia: Erzincan'daki maden şirketi, 2016'da 'halk şikâyetçi olmasın' diye para verdi
TÜİK: Parakende satışları aralıkta arttı

TÜİK: Parakende satışları aralıkta arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'

Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…
Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Adnan Polat, 2024 ve 2025 yıllarının zor geçeceğini, sabır gerektiğini söyledi: Devlet de tasarruf yapmalı

Adnan Polat, 2024 ve 2025 yıllarının zor geçeceğini, sabır gerektiğini söyledi: Devlet de tasarruf yapmalı
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi