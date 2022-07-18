Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:00

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa.

Webtekno'nun haberine göre, İşte en fazla kazandıran ve kaybettiren 5 kripto para birimi...

EN ÇOK KAZANDIRAN 5 KRİPTO PARA

1. Lido DAO (LDO)

Haftalık değişim: Yüzde 141.19

24 saatlik hacim: 165,802,318 dolar

Geliştirici: Semantic VC, ParaFi Capital, Libertus Capital, Terra, Bitscale Capital, StakeFish, StakingFacilities, Chorus, P2P Capital ve KR1

2. Polygon (MATIC)

Haftalık değişim: Yüzde 35.86

24 saatlik hacim: 952,639,486 dolar

Geliştirici: Jaynti Kanani, Anurag Arjun ve Sandeep Nailwal

3. Arweave (AR)

Haftalık değişim: Yüzde 34.81

24 saatlik hacim: 50,057,285 dolar

Geliştirici: -

4. Ethereum Classic (ETC)

Haftalık değişim: Yüzde 23.65

24 saatlik hacim: 975,621,954 dolar

Geliştirici: Vitalik Buterin

5. Curve DAO Token (CRV)

Haftalık değişim: Yüzde 19.74

24 saatlik hacim: 168,332,602 dolar

Geliştirici: Michael Egorov

EN ÇOK KAYBETTİREN 5 KRİPTO PARA:

1. TerraClassicsUSD (USTC)

Haftalık değişim: -Yüzde13.21

24 saatlik hacim: 28,196,769 dolar

Geliştirici: Circle

2. UNUS SED LEO (LEO)

Haftalık değişim: -Yüzde8.11

24 saatlik değişim: 3,976,999 dolar

Geliştirici: -

3. IOTA (MIOTA)

Haftalık değişim: -Yüzde7.75

24 saatlik değişim: 9,485,604 dolar

Geliştirici: Sergey Ivancheglo, Serguei Popov, David Sønstebø ve Dominik Schiener

4. Helium (HNT)

Haftalık değişim: -Yüzde7.66

24 saatlik değişim: 7,694,396 dolar

Geliştirici: -

5. Dogecoin (DOGE)