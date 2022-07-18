Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerinin işte listesi...
Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa.
Webtekno'nun haberine göre, İşte en fazla kazandıran ve kaybettiren 5 kripto para birimi...
EN ÇOK KAZANDIRAN 5 KRİPTO PARA
1. Lido DAO (LDO)
- Haftalık değişim: Yüzde 141.19
- 24 saatlik hacim: 165,802,318 dolar
- Geliştirici: Semantic VC, ParaFi Capital, Libertus Capital, Terra, Bitscale Capital, StakeFish, StakingFacilities, Chorus, P2P Capital ve KR1
2. Polygon (MATIC)
- Haftalık değişim: Yüzde 35.86
- 24 saatlik hacim: 952,639,486 dolar
- Geliştirici: Jaynti Kanani, Anurag Arjun ve Sandeep Nailwal
3. Arweave (AR)
- Haftalık değişim: Yüzde 34.81
- 24 saatlik hacim: 50,057,285 dolar
- Geliştirici: -
4. Ethereum Classic (ETC)
- Haftalık değişim: Yüzde 23.65
- 24 saatlik hacim: 975,621,954 dolar
- Geliştirici: Vitalik Buterin
5. Curve DAO Token (CRV)
- Haftalık değişim: Yüzde 19.74
- 24 saatlik hacim: 168,332,602 dolar
- Geliştirici: Michael Egorov
EN ÇOK KAYBETTİREN 5 KRİPTO PARA:
1. TerraClassicsUSD (USTC)
- Haftalık değişim: -Yüzde13.21
- 24 saatlik hacim: 28,196,769 dolar
- Geliştirici: Circle
2. UNUS SED LEO (LEO)
- Haftalık değişim: -Yüzde8.11
- 24 saatlik değişim: 3,976,999 dolar
- Geliştirici: -
3. IOTA (MIOTA)
- Haftalık değişim: -Yüzde7.75
- 24 saatlik değişim: 9,485,604 dolar
- Geliştirici: Sergey Ivancheglo, Serguei Popov, David Sønstebø ve Dominik Schiener
4. Helium (HNT)
- Haftalık değişim: -Yüzde7.66
- 24 saatlik değişim: 7,694,396 dolar
- Geliştirici: -
5. Dogecoin (DOGE)
- Haftalık değişim: -Yüzde5.50
- 24 saatlik değişim: 300,970,062 dolar
- Geliştirici: Billy Markus ve Jackson Palmer
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