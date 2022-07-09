Geçtiğimiz Kurban Bayramı benzin fiyatları ne kadardı? Bu bayram ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte yurttaşlar benzin fiyatlarını merak ediyor. İşte geçen Kurban bayramı ile bu bayram arası benzin fiyatları…
Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte dalgalı döviz kurundaki durum yurttaşların bu bayramda da benzin fiyatlarını merak etmesine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde benzine 25 kuruş indirimin pompaya yansıması sonucu geçen yıl ve bu yıl Kurban Bayramı’ndaki benzin fiyatlarını derledik.
İşte geçen yıl ve bu yıl bayram zamanlarındaki bazı illerin benzin litre fiyatı…
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
17 Temmuz 2021 Benzin litre fiyatı: 7.74 TL
9 Temmuz 2022 Benzin litre fiyatı: 25.2 TL
ANKARA
17 Temmuz 2021 Benzin litre fiyatı: 7.82 TL
9 Temmuz 2022 Benzin litre fiyatı: 25.34 TL
İZMİR
17 Temmuz 2021 Benzin litre fiyatı: 7.83 TL
9 Temmuz 2022 Benzin litre fiyatı: 25.33 TL
ANTALYA
17 Temmuz 2021 Benzin litre fiyatı: 7.99 TL
9 Temmuz 2022 Benzin litre fiyatı: 25.49 TL
(Geçen Kurban Bayramı’ndan önce son güncelleme 29 Haziran 2021 tarihinde yapıldı.)
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