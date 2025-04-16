Prof. Dr. Hakan Kara'dan TCMB'ye yol önerisi: 'Her durumda ekonomi yavaşlayacak'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB'nin alacağı faiz kararı öncesinde iki olasılığı değerlendirdi. Kara, her iki seçeneğin de ekonomide yavaşlama yaratacağını, ancak ikinci seçeneğin daha az etkili olacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin açıklayacağı faiz kararı öncesi iki olasılığı değerlendirdi.
Kara, her iki seçeneğin de ekonomide yavaşlama yaratacağını ifade ederken, ikinci seçeneğin uygulanması durumunda yıl ortasından itibaren faiz indirimi için alan açılabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"İki seçenek var:
1) Hiçbir şey yapmamak ve ilerde daha sert tedbirler almak zorunda kalmak.
2) Politika faizini fiili faiz olan %46 civarına çekip, üst bandın esnekliğini korumak. Her durumda ekonomi yavaşlar, ama 2. seçenekte daha az yavaşlar."
Yarın Merkez Bankasının 2. seçeneği uygulaması ve Hazine-TCMB koordinasyonu ile tahvil ve kur piyasasını destekleyecek adımlar atılması halinde, yıl ortalarından itibaren yüklü faiz indirimleri için yeniden alan açılacağını düşünüyorum.”
Yarın Merkez Bankasının 2. seçeneği uygulaması ve Hazine-TCMB koordinasyonu ile tahvil ve kur piyasasını destekleyecek ilave adımlar atılması halinde, yıl ortalarından itibaren yüklü faiz indirimleri için yeniden alan açılacağını düşünüyorum. https://t.co/KQp1leArpK— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 16, 2025
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