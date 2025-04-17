TCMB faiz kararı açıklandı: İndirim süreci sona erdi! Tekrar yükselişe geçildi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada politika faizi oranı yükseltildi. Böylece 26 Aralık 2024 tarihinden bu yana süren faiz düşürme süreci son buldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonucunda politika faiz oranı AKP'nin 2002'de iktidara geldiği tarihle aynı seviye olan 46 puana çıkarıldı. Kurul, gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 46'dan yüzde 49 çıkardı.
TCMB, 26 Aralık 2024 tarihinde politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine indirmiş ve böylece 8 ay sabit bırakmasının ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleştirmişti. 2025 yılının ilk iki toplantısında ise toplamda 500 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 46'ya yükselten Merkez Bankası'nın bugünkü kararıyla üst üste yapılan indirim süreci son buldu.
PİYASALARDA DALGALANMA DÖNEMİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalar alt üst oldu. Bu gelişme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların yarattığı dalgalanma, Merkez Bankası'nı rezervlerden yaklaşık 45 milyar dolar satışa zorladı.
GECELİK FAİZ YÜKSELTİLDİ
Döviz kurlarını dengede tutmak için rezerv satışına zorlanan TCMB, 20 Mart'ta takvim dışı bir toplantı düzenleyerek piyasalardaki dalgalanmalara karşı önlem aldı. Bu toplantıda gecelik borç verme faizi de yüzde 46'ya yükseltilirken, politika faizi yüzde 42,5'te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'de sabit tutulmuştu
BORSAYA YÖNELİK HAMLELER
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), piyasalardaki dalgalanmaya karşı 25 Nisan 2025'e kadar Borsa İstanbul'da açığa satışları yasakladı. Ayrıca halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamına dair kararlar aldı. SPK, Borsa İstanbul'daki emir/işlem oranını da düşürdü. Tüm bu gelişmeler sonucunda Merkez Bankası'nın politika faizi kararını yükseltmek zorunda kaldı.
UZMANLAR NE BEKLİYORDU?
Morgan Stanley analistleri toplantı öncesinde "şahin bir sürpriz" çıkabileceğini öngörerek, TCMB'nin faiz artışı ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımlar atabileceğini belirtmişti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 21 ekonomistten 19'u faizin sabit kalacağını tahmin ederken, sadece 2 ekonomist faiz artışı bekliyordu. Beklentilerin medyanı yüzde 42,5 seviyesinde oluşmuştu. ForInvest anketinde de benzer bir tablo ortaya çıkmış, 22 katılımcının 18'i faizin değişmeyeceğini öngörmüştü. Katılımcılardan 3'ü 350 baz puan, 1'i ise 250 baz puanlık artış beklediklerini ifade etmişti.
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POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?
- Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
- Tüketim ve yatırımlar azalır.
- Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
- Kredi faizleri düşer.
- Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
- Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?
- Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
- Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
- Yatırımcılar için güven sinyalidir.
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