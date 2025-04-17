TCMB faiz kararı açıklandı: İndirim süreci sona erdi! Tekrar yükselişe geçildi...

UZMANLAR NE BEKLİYORDU?

Morgan Stanley analistleri toplantı öncesinde "şahin bir sürpriz" çıkabileceğini öngörerek, TCMB'nin faiz artışı ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımlar atabileceğini belirtmişti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 21 ekonomistten 19'u faizin sabit kalacağını tahmin ederken, sadece 2 ekonomist faiz artışı bekliyordu. Beklentilerin medyanı yüzde 42,5 seviyesinde oluşmuştu. ForInvest anketinde de benzer bir tablo ortaya çıkmış, 22 katılımcının 18'i faizin değişmeyeceğini öngörmüştü. Katılımcılardan 3'ü 350 baz puan, 1'i ise 250 baz puanlık artış beklediklerini ifade etmişti.