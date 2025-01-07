Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yeni uygulama! Devlet her sorgudan ücret alacak: İşte madde madde fiyatlar...

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:07

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:13

Gelir İdaresi Başkanlığı, sistemlerinde yer alan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında, sorgu veya dönen kayıt başına 0,35 TL’den az olmamak üzere katılma payı alınacağını açıkladı.

Ekonomim.com'dan Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 413. maddesindeki yetkiye dayanarak, 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemlerinde yer alan ve söz konusu Kanunun 5. maddesi çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar ve tüzel kişilerle paylaşılması için katılma payı ödenmesine karar verildi.

HANGİ SORGULARDA ÜCRET ALINACAK?

Yapılacak sorgularda, vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi hizmetler için ücret alınacak.

KİMLERDEN KATILMA PAYI ALINACAK?

Ulaşılan verilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sistemlerden bilgi alan şu kurum ve kuruluşlardan katılma payı alacak:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiler (Bankalar, Ticaret Şirketleri vb.)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (Mali Müşavirler Odaları, Barolar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf Odaları vb.)

Katılma payı, sorgulanan verilerin sayısı, boyutu ve kapsamı ile paylaşılan verinin sayısı ve mükellef sayısına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

KATILIM PAYI ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Katılım payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanacak ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar ilgili taraflara bildirilecek. Ödeme süresinde yapılmadığı takdirde bilgi paylaşımı yapılmayacak. Süresinde ödenmeyen katılma payları, gecikme zammı ile vergi dairelerince takip edilip tahsil edilecek.