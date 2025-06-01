Gelir İdaresi harekete geçti: Tapu harcını eksik gösterenler dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayımladığı iç genelgeyle hem eksik beyan yapan mükelleflere hem de pişmanlık başvurusu sürecine dair uygulamayı açıkladı.

Genelgede, tapu harcını eksik gösterdiğini fark eden yurttaşların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesi kapsamında pişmanlık başvurusunda bulunabileceği ve bu durumda sadece aylık yüzde 4,5 oranında pişmanlık zammı ödeyeceği belirtildi.

Bu yöntemle beyanını düzelten mükelleflere vergi ziyaı ya da usulsüzlük cezası uygulanmayacak.

CEZA VE GECİKME FAİZİYLE KARŞILAŞACAKLAR

Buna karşılık, herhangi bir pişmanlık başvurusu yapmadan eksik ödeme yaptığı tespit edilenlerden ise hem eksik kalan harç tahsil edilecek hem de tapu harcının %25’i oranında vergi ziyaı cezası ile aylık %4,5 gecikme faizi uygulanacak.

BEYANNAME VERİLMEDİĞİ DURUMLARDA DA GEÇERLİ

GİB’in açıklamasına göre, gayrimenkul devirlerinde taraflarca ayrıca bir beyanname verilmemiş olsa bile, işlem sırasında düzenlenen belgeler mükellef beyanı olarak değerlendirilecek. Bu durumda eksik beyanın düzeltilmesi için pişmanlık hükümlerine başvuru mümkün olacak.

USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMEYECEK

Genelgede yer alan bir diğer önemli nokta ise pişmanlık kapsamında yapılan düzeltmeler için usulsüzlük cezası kesilmeyecek olması.

Tapu harcına esas değerin düzeltilmesine yönelik pişmanlık başvurularının, vergi veya harç beyannamesi verilmemesi nedeniyle ceza kapsamına alınamayacağı vurgulandı.

VERGİ ZİYAI VE PİŞMANLIK ARASINDAKİ FARKLAR BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada, pişmanlık talebiyle yapılan beyanlarda yalnızca pişmanlık zammı uygulanacağı, pişmanlık olmaksızın yapılan beyanlarda ise vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işlem yapılacağı bildirildi. Böylece, eksik ödeme yapanlar için gönüllü düzeltme ile cezalı ödeme arasında net bir fark oluşmuş oldu.