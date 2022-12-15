Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi yılda kaç kez ödenir?

15 Aralık 2022 Perşembe, 17:46

Türkiye'de vergilendirme sistemi Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun, tahakkuk esasları ile birlikte hakları, yükleri, görevlerin ifasını düzenler. Türk vergi mevzuatı üç ana kategoriye ayrılabilir:

-Gelir vergileri

-Harcama vergileri

-Varlık vergileri

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi dolaysız bir vergi olup kişilerin özel durumunu dikkate almakta ve genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir.

GELİR VERGİSİ YILDA KAÇ KEZ ÖDENİR?

Gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yılda iki kere mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödenir.

GELİR VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Mükellefler vergilerini, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilir.



