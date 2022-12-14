MTV ne zaman ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri ne zaman? 2023 MTV ne kadar olacak?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:25

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 öncesin zamlar şekillenmeye başladı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde MTV rekor seviyede zamlanacak.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ayında tahakkuk edilir. Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki eşit taksitte aracın bağlı bulunduğu Vergi Dairesine veya Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat yetkisi verilen banka şubelerine makbuz karşılığı ödenir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

MTV NASIL ÖDENİR?

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

* 2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 lira. Yeni yıl itibariyle 122.93 oranında zam gelirse MTV 2 bin 927 lira olacak.





* 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 5 bin 612 lirya yükselecek.





* 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiln vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 9 bin 912 liraya yükselebilecek.





* 1801 – 2000 motor sildindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 lira iken yeni yılda bu fiyat 15 bin 616 olabilir.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

MTV NEDİR?

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 1 inci maddesi gereğince; Trafik şubesine tescil edilmiş olan her türlü motorlu taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Liman veya belediye siciline tescil edilmiş olan ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu deniz taşıtları motorlu taşıtlar vergisine tabidir.



