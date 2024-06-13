Gençler işinden memnun değil!

Kariyer.net Üst Yöneticisi Fatih Uysal, dün “Türkiye'de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği" araştırmasının sonuçlarını açıklayarak gençlerin yüzde 70'inin mevcut işinden memnun olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:52
Gençler işinden memnun değil!
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Kariyer.net Üst Yöneticisi Fatih Uysal, dün “Türkiye'de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği" araştırmasının sonuçlarını açıklayarak gençlerin yüzde 70'inin mevcut işinden memnun olmadığını vurguladı. Yine araştırmaya göre istihdam edilen kişilerin yüzde 60'ı ya okuduğu bölümle ilgili bir mesleğe sahip değil ya da hayalindeki işi yapmıyor. 

Öte yandan "yükselmek için gece-gündüz çalışırım" diyen gençlerin oranı yüzde 23. Her altı gençten biri, yorucu eğitim hayatının ardından hemen işe girmeyip dinlenmek istiyor. Ayrıca gençler, ücretlerin yetersizliği ve ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı işe girdikten bir yıl sonra daha iyi olanaklar için iş değiştirmeyi düşünüyor. 


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