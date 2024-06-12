Genç yetenekler İstanbul'da parlıyor: 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 18:01

Güncelleme: 12.06.2024 - 18:01

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda, dereceye girenler açıklanacak. 10 Haziran'da başlayan ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilen müsabakaların ardından finaller, Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak.

Bu yıl yarışmaya 38 aday katılıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılından bu yana iki yılda bir düzenlediği bu yarışma, profesyonel hayata atılmak üzere olan genç dansçılara sahne deneyimi kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışma, kızlar ve erkekler kategorilerinde büyükler ve küçükler olmak üzere dört farklı grupta düzenleniyor. Bu organizasyon, bale eğitiminin dünya çapında gelişimini ve bu alandaki karşılıklı değişimi teşvik ediyor.

Yarışmanın jüri başkanlığını Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, başkan yardımcılığını ise Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Müdürü Sergey Usanov üstleniyor. Jüri üyeleri arasında Meriç Sümen, Tadeusz Matacz, Aisulu Tokombayeva, Evinç Sunal, İnci Kurşunlu, Beyhan Murphy ve Mihaela Vieru gibi uluslararası alanda tanınmış isimler bulunuyor. Jüri, yarışmacıları performansları doğrultusunda değerlendirerek kazananları belirleyecek.

Finalleri bu akşam yapılacak olan yarışma, 14 Haziran'da AKM'de düzenlenecek "Ödül Töreni ve Gala Gecesi" ile sona erecek.