Genel merkezi Rize’de olan ilk işçi sendikası kuruldu

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:56

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:56

Genel Merkezi Rize’de bulunan ilk mevsimlik işçi sendikası TÜM ÇAY-İŞ kurularak 1. Olağan Genel Kurulu’nu bugün gerçekleştirdi. Daha sonrasında tek liste ile gidilen seçimin sonucunda TÜM ÇAY-İŞ Başkanı olarak Hasan Fehmi Bursalı seçildi.

Başkan olarak seçilen Hasan Fehmi Bursalı, sendika üyelerinden alınacak aidatların yüzde ellisinin işçilerde kalacağını belirterek “Tüm Çay-İş sendikamızın 1. Olağan kongremiz ve Genel merkezimizin açılışı ile bölgemize hayırlar getirsin. Uzun bir yolculuktan sonra arkadaşlarımızla beraber, birlik ve beraberlik hukuku içerisinde oluşturduğumuz bu genel merkezimiz sendikalar tarihinde ilk defa Rize’de gerçekleşmiş durumdadır. Bunun bir anlamı var. Buranın ilk olması çok önemli. Sendika tarihinde bütün sendikaların genel merkezleri Doğu Karadeniz haricinde hep Ankara’daydı. Biz ilk defa böyle bir şeyi arkadaşlarımızla beraber başardık. Genel merkezimizi Doğu Karadeniz’de kurmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Birinci ayda emekçi kardeşlerimden kesilecek aidat genel merkezlere gidiyor. Şimdi Doğu Karadeniz’de bu para burada kalacak. Tüzüğümüzde geçen maddeyi de yüzde 50 işçi kardeşlerimizin cebinde kalacak. Bu gerçekleştikten sonra geri kalan yüzde 50 ile Doğu Karadeniz’de olan emekçi kardeşlerimize hizmet yapacağız” ifadelerini kullandı.