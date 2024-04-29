Getir açıkladı! O ülkelerden tamamen çekildi

Online teslimat uygulaması Getir; İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:06
Getir açıkladı! O ülkelerden tamamen çekildi
Abone Ol google-news

Getir, yurt dışı pazarlarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek.

Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'deki işlerinde rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak.

 

Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için de teşekkür etti.


getir haberleri ingiltere haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Getir yurt dışı operasyonlarını sonlandırıyor mu?

Getir yurt dışı operasyonlarını sonlandırıyor mu?
Getir, n11'i satmayı düşünüyor

Getir, n11'i satmayı düşünüyor
1800 çalışanını işten çıkarttı! Getir, o ülkeden tamamen çekiliyor

1800 çalışanını işten çıkarttı! Getir, o ülkeden tamamen çekiliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İzmir’de provokasyon: Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı

İzmir’de provokasyon: Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı
28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması

28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması
‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!

‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!
Bilinmeyen doğal mucize! Limon ve sarımsak birleşince bakın ne oluyor?

Bilinmeyen doğal mucize! Limon ve sarımsak birleşince bakın ne oluyor?
Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü

Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü
Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?