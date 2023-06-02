Getir kurucusu Nazım Salur duyurdu: 'n11'in tüm hisseleri de satın alındı'
Getir kurucusu Nazım Salur, Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını duyurdu.
2015 yılında faaliyete geçen Getir, ocak ayında n11’in hisselerini satın almasıyla gündeme gelmişti.
Geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Getir kurucusu Nazım Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık" ifadelerini kullandı.
Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz @n11com'in diğer hisselerini de aldık. @n11com'i kurup büyüten ortaklarımız @dogusgrubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.— Nazım Salur (@NazimSalur) June 2, 2023
Yeni bir @n11com yakında.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalan söylemişler
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama
- İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
- Kurultay için düğmeye bastı