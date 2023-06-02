Getir kurucusu Nazım Salur duyurdu: 'n11'in tüm hisseleri de satın alındı'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:13

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:13

2015 yılında faaliyete geçen Getir, ocak ayında n11’in hisselerini satın almasıyla gündeme gelmişti.

Geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak oldukları n11'in diğer hisselerini de aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Getir kurucusu Nazım Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık" ifadelerini kullandı.