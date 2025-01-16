Getir'de hisse krizi: Hukuki süreç başladı!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:09

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:09

Hızlı teslimat şirketi Getir'in bazı kurucu ortakları, şirketin en büyük yatırımcısı Abu Dabi devlet fonu Mubadala'nın, ortaklar arası anlaşmaya sadık kalmadığını ve haklarına el koymaya çalıştığını ileri sürerek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Başta Nazım Salur olmak üzere kurucu ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında 250 milyon dolarlık bir kaynak sağlanması için Mubadala ile 2023 yılının haziran ayında bir anlaşmaya varmıştı. Ancak bu süreç henüz tamamlanmadı.

"MUBADALA ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR"

Getir'in kurucularından Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mubadala'nın anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. Salur, yatırımcının "kurucu ortakların haklarına el koyma" niyeti taşıdığını iddia ederek hukuki adımlar atılacağını duyurdu.





BAE devlet fonu @Mubadala @Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız. — Nazım Salur (@NazimSalur) January 15, 2025

Salur, Mubadala'nın “Zorbalıkla hukuka aykırı şekilde darbe yaparak, kurucu ortakların hisselerine el koymak” istediğini öne sürdü.

MUBADALA'DAN 250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Pandemi döneminde değerlemesi 10 milyar doları aşan ve ABD ile Avrupa pazarlarında büyüyen Getir, azalan tüketici talebiyle mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunun üzerine uluslararası operasyonlarını sonlandırmayı planlayan şirket, ikiye bölünmesi karşılığında Mubadala'dan 250 milyon dolar yatırım aldı.

Mubadala, bu yatırımla Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı işlerinde yönetim ve çoğunluk hissesini almayı, Getir'in e-ticaret ve diğer iştiraklerinin ise Nazım Salur ve diğer kurucuların yönetiminde farklı bir yapıya taşınmasını öngörüyordu.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, Mubadala'nın “geciktirme taktikleri” uygulayarak anlaşmanın gereklerini yerine getirmediğini ve yedi şirketten yalnızca ikisinin kuruculara ait yapıya devredildiğini ifade etti.

Kaynağa göre, Mubadala ayrıca 2023 yılı sonlarına doğru, Getir Finans dahil olmak üzere beş şirketi kuruculara devretmeyeceğini bildirdi. Bu şirketlerin bağlı olduğu Getir Türkiye'nin kontrolünü ele geçirmek için Hollanda merkezli çatı şirketin genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

GENEL KURUL TOPLANTISI BEKLENİYOR

Mubadala kurucu ortakların anlaşmayı yerine getiremeyeceğini belirterek, yeni bir işlem planı hazırladıklarını ve bu planın onay için gelecek hafta yapılacak genel kurula sunulacağını açıkladı.

Hollanda’daki ana şirketin yönetim kurulunun, genel kurulu “usulsüz bir şekilde” toplantıya çağırdığını belirten bir kaynak, kurucu ortakların bu toplantının iptali ve şirket yönetimine bağımsız bir temsilci atanması için Hollanda ticaret odasına başvurduğunu söyledi. Bu başvuruya ilişkin kararın yarın açıklanması bekleniyor.

Mubadala, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan yeni mekanizmanın Getir’e mali istikrar getireceğini, uzun vadeli faaliyet planının uygulanmasını ve 18 bin Türk çalışanın istihdamının sürdürülmesini sağlayacağını belirtti.

Kurucu ortaklar ve Mubadala arasındaki bu anlaşmazlık, Getir'in geleceğini belirleyecek kritik bir dönemeçte bulunuyor. Bu hukuki süreç şirketin Türkiye'deki operasyonları ve global pazarlardaki varlığı açısından önemli sonuçlar doğurabilir.