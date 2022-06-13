Gezin çileği'ne yüzde 50 zam
Elazığ’da yaz meyvelerinin olmazsa olmazı meşhur Gezin çileği geçtiğimiz sene 10 liradan satışa çıkarılırken bu yıl 15 liraya satılıyor.
İsmini yetiştiği bölgeden alan ve yerli olan Gezin çileğinde sezonun ilk hasadı, davul klarnet eşliğinde başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlanın yolunu tutan kadın ve erkek işçiler, saat 10'a çilek topluyor. Elazığ'a özgü davul ve klarnet eşliğinde hasada başlayan yapan köylüler, söyledikleri türkülerle zorlu mesailerini keyifli hale getiriyor. Yaklaşık 20 gün süren hasatta toplanan çilekler ise daha sonra pazar ve yol kenarlarındaki tezgahlarda satışa sunuluyor.
YÜZDE 50 ZAM
Nisan ve mayıs ayındaki kuraklık nedeniyle çilek veriminde düşüş olduğunu belirten çiftçi Yasin Kaplan, “ Çileğimiz Gezin çileği olarak meşhurdur. Gezin çileğinin genellikle bu sezonu 10 veya 15 Haziranda başlar 20 gün gibi kısa bir süresi var. Çileğimiz bu sene geçen yıllara göre biraz daha az üşüme olduğu için yarı yarıya düştü. Sabah 5'te başlayıp saat 10'da bitiriyoruz toplamayı. Çileğin kasasını geçen yıl 10 liradan veriyorduk bu yıl da 15 liradan satışa sunduk. Köylülerin en büyük geçim kaynağı çilektir. Çileğin ilk hasadını şimdi yapıyoruz” dedi.
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