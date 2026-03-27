Gıda enflasyonu durdurulamıyor: TEPAV mart ayı bilançosunu açıkladı!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Mart 2026 verileri yayımlandı. 1-25 Mart 2026 dönemine ilişkin verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,90 olarak hesaplandı. Yıllık bazda ise TEGE’ye göre gıda enflasyonu mart 2026 itibarıyla yüzde 33,4 seviyesinde gerçekleşti.

TAZE MEYVE VE SEBZEDE FİYAT DEĞİŞİMİ

Taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı gerileyen ürünler kabak, salatalık ve kivi oldu. Buna karşılık taze fasulye, patlıcan ve karnabahar fiyatlarında belirgin artışlar kaydedildi.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en dikkat çekici fiyat artışları mayonez, kahvaltılık tahıl gevreği ve tavuk etinde görüldü. Aynı dönemde yerli palamut, diğer balık türleri ve ceviz fiyatlarında düşüş tespit edildi.

KKTC’DE DE GIDA ENFLASYONU GERİLEDİ

KKTC Gıda Fiyat Endeksi (KKTC-TEGE) kapsamında 1-25 Mart 2026 dönemine ait verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,08 olarak hesaplandı. Önceki iki ayda yüksek seyreden gıda enflasyonunun yeniden düşüş eğilimine girdiği gözlendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI: KÜRESEL RİSK ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) başekonomisti Máximo Torero, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli bir kapanmanın küresel gıda tedarik zinciri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti.

Torero, boğazdan geçen tanker trafiğinin yüzde 90’dan fazla azalmasıyla birlikte çiftçilerin dünya genelinde artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Torero, mevcut durumda küresel gıda stoklarının yeterli seviyede olduğunu ancak kesintilerin üç ay veya daha uzun sürmesi halinde tablonun değişebileceğini söyledi. "Bu sadece bir enerji şoku değil" diyen FAO başekonomisti, gıda güvenliği açısından da önemli riskler oluşabileceği uyarısında bulundu.